Жительницу Жлобина оштрафовали за участие в митинге, на котором присутствовали местные руководители и военком Гомельской области

Суд Жлобинского района рассмотрел административный протокол, составленный милицией в отношении местной жительницы Кристины Кашицкой.

Источник: ndsmi.by

Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге 20 августа. В Жлобине на площадке у Дома культуры «Металлург» действительно 20 августа проходил митинг, в котором принимало участие в том числе руководство района — председатель райисполкома Иван Науменко, заместитель председателя Валентина Нехай и военком Гомельской области Андрей Кривоносов. Там же присутствовала и одна из лидеров избирательной кампании Мария Колесникова.

Как сообщила БелаПАН Кашицкая, на суде она пояснила, что является волонтером, занимается поиском людей, которые пострадали от произвола властей на выборах и консультирует их о возможной помощи. «В связи со своей деятельностью я посещаю в том числе и места массового скопления людей, где раздаю листовки с информацией о своей группе помощи. 23 августа меня задержала милиция, меня обвинили в участии в митинге 19 августа. В ходе просмотра многочасовых записей видео я так и не была замечена на некоем митинге. Я сама рассказала милиции, что была на митинге не 19, а 20 августа. На митинге в поддержку Лукашенко, на котором были председатель райисполкома, его зам и гомельский военком. Там же была Мария Колесникова. Они по очереди выступали с военкомом. Визуально определить границы санкционированного и несанкционированного митинга не представлялось возможным, так как все собравшиеся стояли бок о бок», — пояснила на суде Кашицкая.

Милиционер-свидетель Александр Романенко заявил на суде, что оба митинга — и за, и против Лукашенко не были санкционированы. «Тогда почему в них принимало участие руководство нашего района и военком? Будут ли они как-то наказаны?» — заметила в комментарии БелаПАН жительница Жлобина.

Суд признал ее виновной и наказал штрафом в размере 10 базовых величин.