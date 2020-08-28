Видеофакт. Минчане прогнали «тихарей», которые пытались снять бело-красно-белый флаг 28.08.2020 / 22:50 / Общество Просмотров: 775 A- A+ Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале «Белсата». Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: бело-красно-белый флаг Город: Минск Другие материалы на эту тему: «Под этим флагом принимал присягу Лукашенко» Легализует ли Лукашенко бело-красно-белый флаг? Пророссийский активист пытался сорвать презентацию законопроекта о БЧБ Бело-красно-белое на зеленом. Кто выбежал на поле «Борисов-Арены»