Видеофакт. Минчане прогнали «тихарей», которые пытались снять бело-красно-белый флаг

/ Общество
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Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале «Белсата».
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Тэги: бело-красно-белый флаг Город: Минск

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