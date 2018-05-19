Швеция разгромила США в полуфинале ЧМ-2018 по хоккею

Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, стала сборная Швеции — действующий чемпион мира.

19 мая в Копенгагене Швеция уверенно выиграла у команды США — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (дважды, вторую — в пустые ворота), Магнус Пааярви (в меньшинстве), Патрик Хорнквист (в большинстве), Маттиас Янмарк и Адриан Кемпе.

Второй финалист определится сегодня вечером в матче Канада — Швейцария. Проигравший в этой паре сыграет за бронзовые медали с командой США.

Матч за третье место и финал пройдут 20 мая в Копенгагене.