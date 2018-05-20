В День Европы Украина отозвала всех представителей из органов СНГ

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об окончательном выходе своей страны из всех органов СНГ.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Участие Украины в уставных органах СНГ прекращается на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Своим указом Петр Порошенко ввел в действие решение Совета, сообщает пресс-служба президента Украины.

О своем решении Порошенко сообщил на выступлении в Виннице на торжествах по случаю Дня Европы.

«Нам там нечего больше делать. Мы движемся вместе в Европу», — подчеркнул глава украинского государства.

СНГ было основано главами России, Беларуси и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». Участники констатировали прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Парламент Украины не ратифицировал Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению о создании СНГ от 21 декабря 1991, поэтому Украина являлась лишь ассоциированным членом содружества с 1993 года по 2018 год.

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Тэги: Украина День Европы СНГ Персона: Петр Порошенко Город: Винница

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