В День Европы Украина отозвала всех представителей из органов СНГ
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об окончательном выходе своей страны из всех органов СНГ.
Участие Украины в уставных органах СНГ прекращается на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Своим указом Петр Порошенко ввел в действие решение Совета, сообщает пресс-служба президента Украины.
О своем решении Порошенко сообщил на выступлении в Виннице на торжествах по случаю Дня Европы.
«Нам там нечего больше делать. Мы движемся вместе в Европу», — подчеркнул глава украинского государства.
СНГ было основано главами России, Беларуси и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». Участники констатировали прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Парламент Украины не ратифицировал Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению о создании СНГ от 21 декабря 1991, поэтому Украина являлась лишь ассоциированным членом содружества с 1993 года по 2018 год.
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