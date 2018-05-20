20 мая православные празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери

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Православные верующие 20 мая празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых святынь Беларуси. Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря, за ней закрепилась слава покровительницы Беларуси.

Жировицкая икона Божией Матери вырезана на яшмовом камне небольших размеров, и представляет собой рельефное изображение Богородицы с младенцем Иисусом.

По преданию, в 1470 году в местечке Жировичи в лесу князя Александра Солтана крестьяне нашли лик Девы Марии и отдали его хозяину. Вельможа спрятал лик в ларец, а следующим утром божественная картина снова оказалась в лесу.


Жировичский монастырь строит для туристов Дом паломника

В случившемся князь увидел знамение и велел на месте явления образа возвести храм. Сооружение через несколько лет сгорело во время сильного пожара, а образ Божией Матери так и остался стоять невредимым.

В честь этого чуда возвели новый храм. И почитается с тех пор лик Богородицы Жировицкой каждый год 20 мая по новому стилю.

То чудесное явление иконы и чудотворения, начавшиеся от нее, сделали Жировичи местом паломничества. Поклониться иконе как сотни лет назад, так и сегодня приходят верующие не только из Беларуси, но и других стран.

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Тэги: православие церковь икона Город: Жировичи

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