Порошенко: украинский народ сделал свой европейский выбор, мы уверенно выходим из сферы российского влияния

Украина прекращает участие в работе уставных органов Содружества Независимых Государств и закрывает постоянное представительство при данной организации. Об этом 20 мая заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая на церемонии по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Фото president.gov.ua

«Мы, украинский народ, сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния. Вчера я подписал указ, которым окончательно прекращаю участие Украины в работе уставных органов так называемого Содружества Независимых Государств и закрываю наше постоянное представительство при этой организации. Украина начиная с Беловежской пущи рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по вине России не вышло: Москва стремилась превратить содружество в обновленную империю, где все, как в старые советские времена, сверяли бы часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала Устав СНГ и так и не стала и не собиралась становиться полноценным участником СНГ», – цитирует Порошенко интернет-издание «ГОРДОН» .

Как ранее сообщали Naviny.by , участие Украины в уставных органах СНГ прекращается на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Своим указом от 19 мая Порошенко ввел в действие решение Совета.

СНГ было основано главами России, Беларуси и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств».

Участники констатировали прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Парламент Украины не ратифицировал Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению о создании СНГ от 21 декабря 1991, поэтому Украина являлась лишь ассоциированным членом содружества с 1993 года по 2018 год.