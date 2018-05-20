Стали известны подробности избиения экономиста Сергея Чалого

Как ранее сообщали Naviny.by , в ночь на 19 мая в центре Минска был избит известный экономист Сергей Чалый. Это произошло на улице Ленина, когда Чалый в компании друзей вышел из кафе. Одному его приятелю также досталось от нападавших, второй – видел все произошедшее со стороны.

Фото TUT.by

«Еврорадио» удалось поговорить с парнем, который был рядом с Чалым в момент нападения. По его словам, атаковали их компанию пятеро неизвестных.

«Это было резко, со спины. Мы с Сергеем не ожидали. Сергей успел крикнуть: «За что?» — но они не ответили, били молча. Они действовали профессионально — мы вообще не заметили, откуда они взялись. Просто раз — и я уже лежу лицом на земле, и меня по лицу бьют. Допускаю, что ребята могли сделать это из спортивного интереса. Но это такой себе вариант. У нас не забрали телефоны, то есть это не гоп-стоп. Били по лицам, а не по телу. А потом сбежали», — сказал парень «Еврорадио».

Он также расписал хронологию нападения. По словам парня, в 0:11 он сделал телефонный звонок, будучи еще «целым», а в 0:49 уже звонил, чтобы сообщить об избиении. Милиция, как отметил пострадавший, приехала минут через 15-20 после вызова.

«Нас повозили по городу, мол, видите эту компанию, похожи они? Потом отвезли в РУВД, приняли у Сергея заявление, взяли объяснения сначала у него, потом у меня. Примерно в 6 утра вызвали «скорую», — рассказал парень.

Сам Чалый в беседе с TUT.by рассказал о нападении следующее: «Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет. Все выглядело довольно странно. Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем».

У Чалого разбито лицо, сломан нос и диагностирована черепно-мозговая травма.