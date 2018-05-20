МВД Беларуси об ЛГБТ-сообществе: они не пройдут!

На официальном сайте МВД Беларуси появилось анонимное заявление, в котором осуждается вывешивание 17 мая над посольством Великобритании радужного флага в знак поддержки прав ЛГБТ.

«В МВД сожалеют о том, что 17 мая над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг – символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя», — говорится в заявлении МВД Беларуси.

Напомним, 17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Посол Фионна Гибб в блоге посольства опубликовала видеообращение, в котором рассказала о позиции Великобритании в отношении прав ЛГБТ.

Расшифровку заявления Посла Великобритании читайте в конце статьи.

«Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым. Причина тому очевидна – подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских. А заявления подобного рода – вызов этим ценностям», — считают в МВД Беларуси.

«На протяжении всей человеческой истории союз мужчины и женщины был единственным естественным способом продолжения рода. Этот союз всегда стоит во главе миропорядка. Только так – мужчина и женщина, и никак иначе. Именно поэтому государство оберегает этот союз, ставит его под особую защиту, наделяя исключительными правами – в том числе в политическом и правовом аспектах», — пишут анонимные представители белорусской милиции на официальном сайте.

«Представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции. Как ни крути, но однополые отношения – это подделка. А суть подделки всегда одинакова – обесценивание истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества – всего лишь подделка!» — уверены в МВД Беларуси.

«Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы – за подлинное, они не пройдут!» — завершают свое заявление представители министерства, которое возглавляет Игорь Шуневич.

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Расшифровка заявления Посла Фионны Гибб, которое она сделала 17 мая 2018 года:

«17 мая - Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. ЛГБТ-сообщество сильно страдает от дискриминации. И даже в странах с прогрессивным законодательством социальные нормы могут отставать. Мир станет лучшим местом без дискриминации. Приходится иметь дело с санкционированной государством дискриминацией, стигмой и преступлениями на почве ненависти, отсутствием надлежащей правовой защиты и неудовлетворительным применением существующих мер защиты.

Великобритания привержена принципу недискриминации по каким бы то ни было признакам. В том числе по признаку сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности. Мы полны решимости продвигать и защищать права ЛГБТ-людей. Они не требуют особых прав, а просто хотят того же достойного и уважительного отношения и соблюдения прав, как и все другие граждане.

Здесь в Беларуси мы ищем возможности для продвижения прав человека и предотващения дискриминации. Мы были очень рады узнать, что после девяти неудачных попыток зарегистрироваться, ЛГБТ-НГО MAKEOUT все-таки смогла это сделать. Это была хорошая новость для белорусского ЛГБТ-сообщества. Однако было печально наблюдать вскоре после этого, что фестиваль гей-культуры DOTYK столкнулся с нежелательным давлением. За день до фестиваля организаторы были вынуждены найти новое место, так как им внезапно сообщили, что место проведения не соответствует требованиям пожарной безопасности. В срочном порядке они нашли новое место и оборудование (поскольку все их вещи были опечатаны в изначальном месте проведения), очередная неожиданная проверка сделала проведение фестиваля невозможным и в этом месте.

«Приятно» видеть, что власти проявили такую озабоченность по поводу безопасности участников фестиваля.

В конце концов, фестиваль все-таки состоялся, хотя в условиях секретности.

Я слышала, что организаторам звонили с угрозами люди, не пожелавшие представиться. Беларусь привержена, как и Великобритания, реализации всех ЦУР. Мы считаем, что нарушения прав ЛГБТ-людей подрывают цель устойчивого развития 16, в которой говорится о небоходимости соблюдения прав человека. Мы все должны вносить свой вклад в правовые, культурные и социальные изменения, необходимые для обеспечения равенства для ЛГБТ-людей во всем мире. Изменения начинаются с небольших шагов, и если каждый из нас начнет с себя, мир станет лучшим местом без дискриминации».

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Международный день борьбы с гомофобией (англ. TheInternational Day Against Homophobia — IDAHO ) — отмечается 17 мая в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года.