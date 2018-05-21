19-летняя теннисистка Вера Лапко поднялась на 77-е место в мировом рейтинге, в первой сотне еще три белоруски

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 19-летняя белоруска Вера Лапко поднялась на 77-е место (+16 строчек по сравнению с предыдущей неделей) — это лучшая позиция в карьере Лапко. Обновленный рейтинг был опубликован 21 мая.

Вера Лапко. Фото Белорусской теннисной федерации

Лапко продвинулась в рейтинге благодаря победе в турнире во французском Сен-Годенсе, который она выиграла 20 мая.

Помимо Лапко в первой сотне мирового рейтинга находятся еще три белоруски.

20-летняя Арина Соболенко занимает 48-ю строчку (-3), 24-летняя Александра Саснович – 52-ю (-1), 28-летняя Виктория Азаренко – 82-ю (+2).

Три этих теннисистки сыграют в основной сетке турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» (21 мая-10 июня) в Париже.

Лапко постарается пробиться в основную сетку через квалификационный раунд.