Электронную карту пациента Минска создадут к 2020 году

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Единый банк медицинских данных жителей Минска будет создан к 2020 году.

Об этом сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко, передает «Минск-Новости».

Работа банка данных будет основана на принципе «данные следуют за пациентом». Врачи смогут получить доступ к электронной карте пациента онлайн, а бумажные карты постепенно будут выводиться из оборота. Комплексная информатизация учреждений здравоохранения Минска завершится в 2020 году, отметил чиновник.

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Тэги: единый банк медицинских данных электронная карта пациента Персона: Сергей Малышко Город: Минск

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