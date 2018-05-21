Электронную карту пациента Минска создадут к 2020 году
Единый банк медицинских данных жителей Минска будет создан к 2020 году.
Об этом сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко, передает «
Работа банка данных будет основана на принципе «данные следуют за пациентом». Врачи смогут получить доступ к электронной карте пациента онлайн, а бумажные карты постепенно будут выводиться из оборота. Комплексная информатизация учреждений здравоохранения Минска завершится в 2020 году, отметил чиновник.
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