75-летнего мэра греческого города Салоники избили средь бела дня

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75-летнего мэра греческого города Салоники Янниса Бутариса избили средь бела дня. 19 мая на него напала группа националистов на церемонии по случаю годовщины убийства этнических греков турками в ходе Первой мировой войны.

Сначала мэра закидали бутылками, а после повалили на землю и начали бить.

Пострадавший был госпитализирован и пробыл в больнице до 20 мая.

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении. Один из них признался, что его возмутило заявление Бутариса о желании поддерживать дружеские отношения с Турцией, пишет Би-би-си.

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Тэги: Греция избиение Персона: Яннис Бутарис Город: Салоники

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