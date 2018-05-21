75-летнего мэра греческого города Салоники избили средь бела дня
75-летнего мэра греческого города Салоники Янниса Бутариса избили средь бела дня. 19 мая на него напала группа националистов на церемонии по случаю годовщины убийства этнических греков турками в ходе Первой мировой войны.
Сначала мэра закидали бутылками, а после повалили на землю и начали бить.
Пострадавший был госпитализирован и пробыл в больнице до 20 мая.
Полиция задержала двух подозреваемых в нападении. Один из них признался, что его возмутило заявление Бутариса о желании поддерживать дружеские отношения с Турцией, пишет
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