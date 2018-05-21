В Гродно мужчина из-за злоупотребления спиртным попал в больницу: пока он лечился, его обокрали собутыльники

В Гродно местный житель 1965 года рождения продал квартиру, которая досталась ему в наследство от тети. За вырученные деньги он на протяжении двух месяцев употреблял спиртные напитки. Из-за злоупотребления ими у мужчины отказали ноги и он попал в больницу.

Пока он находился на лечении, его обокрали собутыльники. Деньги потерпевший хранил в квартире в одном месте. Ключ от жилища он периодически давал приятелям, чтобы те могли взять деньги на спиртное.

Вернувшись домой после лечения, он понял, что его обокрали.

Как было установлено, при одном из визитов приятелей с ними в квартиру зашел еще один человек.

С хозяином квартиры дружеских отношений у подозреваемого не было. Он взял деньги — более 10 тысяч долларов.