Один из шести пострадавших в ДТП под Каменцем украинских школьников остается в реанимации

Один из шести украинских школьников, пострадавших в ДТП под Каменцем, до сих пор находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом БелаПАН рассказал заместитель главного врача по медицинской части Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко.

«21 мая одного школьника перевели из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние средней степени тяжести. Ближе к удовлетворительному состояние двух школьников, которые были переведены из реанимации 14 и 15 мая в нейрохирургическое отделение. Состояние средней степени тяжести у двух школьников, переведенных из реанимации 16 мая. Один из них продолжает лечение в хирургическом отделении, второй — в ЛОР-отделении», — рассказал Гавриленко.

Он также добавил, что у всех шести пациентов положительная динамика.

Авария, в которой пострадали украинские школьники, произошла 13 мая около 7 часов утра на 54-м километре автодороги Р98 Песчатка — Каменец — Шерешево — Свислочь. Водитель микроавтобуса «Рено-Мастер», который вез домой украинских подростков — участников спортивных соревнований в Польше, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор».

На месте аварии погиб 12-летний мальчик, который находился на переднем пассажирском сиденье «Рено». Шестеро детей (четверо — 2004 года рождения, двое — 2003-го) получили различные травмы. Все дети и водитель «Рено» — граждане Украины.