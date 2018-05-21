Минская милиция депортирует 48 нелегалов

На территории Минска столичная милиция провела спецоперацию «Нелегал» и по результатам проверки привлекла к административной ответственности 420 человек.

С 14 по 19 мая отрабатывались места возможного появления иностранных граждан, которые нарушают миграционное законодательство, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Выявлено 420 нарушителей, в отношении которых заведены административные дела. 48 иностранцев будут депортированы, а один нелегал будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.