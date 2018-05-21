Минская милиция депортирует 48 нелегалов
На территории Минска столичная милиция провела спецоперацию «Нелегал» и по результатам проверки привлекла к административной ответственности 420 человек.
С 14 по 19 мая отрабатывались места возможного появления иностранных граждан, которые нарушают миграционное законодательство,
Выявлено 420 нарушителей, в отношении которых заведены административные дела. 48 иностранцев будут депортированы, а один нелегал будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.
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