Минская милиция депортирует 48 нелегалов

/ Общество
Просмотров: 271 Комментариев: 0

На территории Минска столичная милиция провела спецоперацию «Нелегал» и по результатам проверки привлекла к административной ответственности 420 человек.

С 14 по 19 мая отрабатывались места возможного появления иностранных граждан, которые нарушают миграционное законодательство, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Выявлено 420 нарушителей, в отношении которых заведены административные дела. 48 иностранцев будут депортированы, а один нелегал будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: нелегал депортация Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Отвратительно и тревожно». Эксперты о депортации Саакашвили

«Отвратительно и тревожно». Эксперты о депортации Саакашвили

Просившего убежища в Беларуси Амриева передали чеченским полицейским

Просившего убежища в Беларуси Амриева передали чеченским полицейским

Российского анархиста выслали из Беларуси за участие в «Марше нетунеядцев»

Российского анархиста выслали из Беларуси за участие в «Марше нетунеядцев»

Американскому солдату грозит депортация из Германии в США

Американскому солдату грозит депортация из Германии в США

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)