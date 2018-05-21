Российский специалист: Беларусь, до свидания, спасибо тебе за уроки, которые преподнесли невежественные чиновники от хоккея

Российский хоккейный специалист Николай Кузнецов, закончивший сотрудничество с Федерацией хоккей Республики Беларусь (ФХРБ), попрощался с нашей страной. Он отметил, что получил большой опыт от общения с некомпетентными «чиновниками от хоккея».

На своей странице в социальной сети Кузнецов написал, что он был рад получить «бесценный опыт» от общения с «амбициозными игроками и честолюбивыми тренерами» и «уроки, которые мне преподнесли невежественные чиновники от хоккея и безграмотные наставники».

Специалист отметил, что это было «отличное время ярких побед и жизненных уроков»: «С яркими тренерами и игроками мы обыгрывали канадцев, американцев, немцев и словаков и не проигрывали... французам».

Кузнецов считает, что был «честным перед страной и хоккеем» и пожелал удачи всем любителям хоккея.

Сотрудничество между ФХРБ и экспертом Корпоративного института КХЛ, руководителем Научно-методического совета МКЦ «Урал — Западная Сибирь» ФХР, президентом Федерации хоккея Омской области, доцентом, тренером высшей квалификации началось летом 2015 года.