В Гродно на строительстве погиб директор фирмы

В результате обрушения стены на стройке в Гродно погиб директор фирмы — все обстоятельства случившегося расследует межрайонный отдел СК.

Как отмечается, руководитель производственного предприятия погиб во время демонтажа сооружения на территории одного из ОАО.

Вечером в субботу он находился на объекте, где демонтировалась стена из газосиликатных блоков; в результате их неожиданного обрушения мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работали следователи и эксперты-криминалисты, по заключению которых будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на территории страны на производстве погибли 115 человек (в 2016-м — 119 человек). Тяжелые травмы получили 593 человека (635).