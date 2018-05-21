В Беларуси выбрали самую обаятельную собаку-авиатора

В Беларуси выбрали талисман чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018. В конкурсе, который проводила Белорусская федерация авиационного спорта (БФАС), победила собака породы сиба-ину по кличке Элли.

Элли, которой два с половиной года, является неоднократным чемпионом Беларуси. Для участия в конкурсе для нее специально устроили профессиональную фотосессию на аэродроме в Гродно, для чего пошили два оригинальных костюма — современного пилота и летчика начала 20-го века.

Элли примет участие в тематической фотосъемке, а ее образ появится на афишах, билбордах, футболках и в оформлении всей площадки мероприятия. Она также сможет вместе с хозяином совершить полет на самолете, вертолете или воздушном шаре.

Жюри в составе известных любителей собак Ольги Барабанщиковой, Ирины Мартюшевской и авиаторов Александра Центера и Николая Мочанского оценивало присланные фотографии по таким критериям как оригинальность, фотогеничность героя и попадание в образ авиатора.

«Все собаки-участники конкурса нам очень понравились. Были очень трогательные истории, как, например, история Барни, которого подобрали на аэродроме в Мачулищах и который сейчас очень гармонично выглядел в образе пилота. Такие истории трогают за живое. Благодарим организаторов, которые пошли нам на встречу и в качестве исключения наградят Барни и его хозяина полетом на вертолете», — отметила Ольга Барабанщикова.

Ольга Барабанщикова

В конкурсе приняли участие более 150 собак, хозяева которых постарались креативно подойти к созданию образа собаки-авиатора. Одни сделали ставку на авиационный реквизит, другие устроили фотосессию питомцу в музее авиационной техники, а то-то креативно оформил снимки в фоторедакторе.

23-29 июля в Минске впервые пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту. Более ста пилотов будут соревноваться в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах. Всего столица примет около 20 вертолетов из 10-15 стран.

Кроме того, 28-29 июля минчан ожидает ежегодный фестиваль авиационного спорта #Пронебо-2018, где покажут различные летательные аппараты.