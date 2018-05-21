В Беларуси стали меньше строить жилья

В январе-апреле 2018 года организациями всех форм собственности построено 12,9 тыс. новых квартир, сообщил Национальный статистический комитет.

Введено в эксплуатацию 1 млн 147,5 тыс. кв. м общей площади жилья, на 4,8% меньше, чем в январе—апреле 2017 года.

В апреле построено 187 тыс. кв. метров (на 11,8% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 54,9% меньше, чем в марте 2018-го).

Для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 415,3 тыс. кв. м общей площади, или 36,2% общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 281,8 тыс. кв. м (на 41,5% больше, чем в январе-апреле 2017 года), в многоквартирных жилых домах в городах — 256,4 тыс. кв. м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 330,9 тыс. кв. м общей площади жилья, или 28,8% общего ввода в стране.

Задание на 2018 год по вводу в эксплуатацию жилых помещений установлено в 4 млн кв. м. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в многоквартирных домах в городах запланировано построить 587 тыс. кв. м, с господдержкой — 900 тыс. кв. м.

Социального жилья планируется построить 679 тыс. кв. м (финансирование — 37 млн 405 тыс. рублей), для многодетных семей — 562,6 тыс. кв. м (410 млн 360 тыс.), индивидуальных жилых домов общей площадью 1 млн 484 тыс. кв. м (1 млрд 312 млн 460 тыс. рублей). В городах-спутниках планируется построить 28,7 тыс. кв. м жилья.

«Есть некоторые сложности в темпах сдачи в эксплуатацию жилья в связи с тем, что год начался фактически без задела. Поэтому некоторые объекты начинают только строить, и это сказывается на темпах строительства в первом квартале. Темпы будут нарастать, и есть уверенность, что 4 млн кв. метров будет построено. Хотя это не так просто ввиду недостаточных доходов населения. 900 тыс. с господдержкой — это строго обязательный показатель, который будет выполнен и министерством, и областями», — ранее отметил представитель начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

При этом он отметил, что в связи с реализацией указа президента о субсидировании жилищного строительства в этом году дополнительно планируется привлечь 526 млн рублей.

«Строительный комплекс работает устойчиво, и вопрос только в объемах финансирования — больше будет госсредств, средств банков и граждан, больше будет строиться жилья. Технические и организационные возможности для этого есть у предприятий всех форм собственности. Мы смотрим с оптимизмом и полагаем, что все заложенные в программе параметры будут выполнены», — заявил чиновник.