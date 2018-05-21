В Минске ждут высокого гостя из Китая

Заместитель председателя КНР Ван Цишань посетит Беларусь в конце мая, сообщает китайское информагентство Синьхуа со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая Лу Кана.

Ван примет участие в 22-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24—26 мая, после чего направится в Беларусь. Визит зампредседателя КНР завершится 29 мая.

По словам пресс-секретаря МИД Китая, Ван планирует «обменяться мнениями о двусторонних отношениях с белорусскими властями, посетить Китайско-белорусский индустриальный парк».

«Визит Вана в Беларусь будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, всестороннего сотрудничества и созданию хорошей атмосферы для встречи руководителей двух стран на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества», — заявил Лу Кан.

Александр Лукашенко упомянул о готовящемся визите Вана на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином 18 мая в Минске. «Накануне моей поездки в КНР в Беларуси будет человек, который занимает второй пост в иерархии Китайской Народной Республики. Мы также обсудим с ним вопросы белорусско-китайских взаимоотношений», — говорил он.

Лукашенко примет участие в саммите ШОС, который пройдет в июне в Циндао (провинция Шаньдун на востоке КНР). Ожидается, что в рамках этого форума он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

