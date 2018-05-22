Макей до конца мая планирует посетить Брюссель с рабочим визитом

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 66 Комментариев: 0

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей до конца мая намерен посетить Брюссель с рабочим визитом. Об этих планах он рассказал 22 мая на встрече с послами по особым поручениям стран — членов ЕС по делам Восточного партнерства.

Макей: ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение

По мнению Макея, текущий год в отношениях между Беларусью и ЕС начался с позитивной ноты — в январе в Минск приезжал еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан, а в апреле прошло заседание координационной группы Беларусь — ЕС, состоялся также ряд визитов высокого уровня представителей стран Евросоюза.

«Ваш визит также является ярким отражением этого позитивного тренда. Я рассчитываю на продолжение работы в этом направлении во время моего рабочего визита в Брюссель в конце мая. Я воспользуюсь этой возможностью для обсуждения нашей двусторонней повестки дня с еврокомиссаром Ханом и главой Европейской службы внешних действий Федерикой Могерини», — цитирует Макея агентство БелаПАН.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Владимир Макей Йоханнес Хан Город: Брюссель

Другие материалы на эту тему:

Официальный Минск не приемлет нравоучения от Европарламента

Официальный Минск не приемлет нравоучения от Европарламента

Богдан Здроевски: Лукашенко реально ищет помощи со стороны Брюсселя

Богдан Здроевски: Лукашенко реально ищет помощи со стороны Брюсселя

После Дня Воли. Брюссель получил от Лукашенко щелчок по носу

После Дня Воли. Брюссель получил от Лукашенко щелчок по носу

Беларусь постарается «пройти мимо» конфликта России со странами Запада

Беларусь постарается «пройти мимо» конфликта России со странами Запада

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)