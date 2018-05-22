Макей до конца мая планирует посетить Брюссель с рабочим визитом

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей до конца мая намерен посетить Брюссель с рабочим визитом. Об этих планах он рассказал 22 мая на встрече с послами по особым поручениям стран — членов ЕС по делам Восточного партнерства.

По мнению Макея, текущий год в отношениях между Беларусью и ЕС начался с позитивной ноты — в январе в Минск приезжал еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан, а в апреле прошло заседание координационной группы Беларусь — ЕС, состоялся также ряд визитов высокого уровня представителей стран Евросоюза.