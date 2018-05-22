Испытания системы безопасности БелАЭС начнутся в августе

На данном этапе идет монтаж вспомогательных и систем безопасности, а в августе 2018 года начнутся испытания систем безопасности.

Об этом в интервью газете «Рэспубліка» заявил начальник реакторного цеха БелАЭС Александр Канюка.

«Сейчас мы завершаем важный этап в нашей работе — монтаж вспомогательных и систем безопасности. После этого подадим напряжение на собственные нужды и затем начнем наладку систем технического водоснабжения и химводоочистки. И только после их ввода, в августе этого года, планируем начать сами испытания систем безопасности, или пролив каналов систем безопасности на открытый реактор», — рассказал начальник реакторного цеха БелАЭС.

Далее строители атомной станции начнут сборку корпуса реактора для проведения гидравлических испытаний и циркуляционной промывки оборудования первого контура.

По словам специалиста, в реакторном цехе назначены кураторы по каждому строительному направлению.

В ноябре 2018 года на станцию привезут ядерное топливо, которое будет храниться в здании хранения свежего топлива. Затем пройдут комплексные испытания всей системы и готовности персонала. Далее топливо в марте 2019 года попадет в реактор. В июне 2019 года запланировано влкючение в сеть и станция выйдет на 30-40% мощностей. На полную мощность БелАЭС выйдет к концу 2019 года.

Отработанное ядерное топливо должно отправляться на переработку на специальное предприятие в Россию. Частичную перегрузку топлива на реакторе будут производить ежегодно. По плану будут заменяться 42 из всех 163 кассет реактора. В здании реактора есть бассейн выдержки отходов, куда ОЯТ поступят на хранение до 10 лет и там могут храниться все 163 кассеты.