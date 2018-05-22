Лукашенко посылает Мирончика выстраивать отношения со Швецией

Новые послы Беларуси в Швеции, Эстонии и Болгарии, а также Греции и Кипре (по совместительству) назначены 22 мая.

Представлять интересы Беларуси в Швеции будет бывший пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, в Болгарии — Александр Лукашевич, в Эстонии — Вячеслав Качанов.

Дмитрий Мирончик

«И Эстония, и Болгария — это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня», — сказал Александр Лукашенко, комментируя кадровые назначения.

«Швеция для нас страна очень важная, — подчеркнул официальный лидер. — Неважно, что там некоторые политики слишком уже политизировались, всякое бывает. Но выстраивать отношения с ними надо. Вы знаете, что положительное сальдо в товарообороте — это аксиома, мы на это должны работать. Все будет хорошо, если будет экономика».

Как доложил министр иностранных дел Владимир Макей, товарооборот Беларуси с Эстонией, как и с Болгарией, превышает 100 млн долларов. Это, по его мнению, далеко не предел. «Сальдо у нас с этими странами положительное. Поставлена задача максимально добавить», — отметил Макей.