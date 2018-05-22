Ночью 26 мая возможны перебои в работе банковских карт

26 мая «Банковский процессинговый центр» проведет технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов.

Работы будут проводиться в режиме реального времени с 03:00 до 05:00 для обеспечения выполнения требований международных платежных систем, сообщили в БПЦ.

Из-за этого возможны перебои при оплате банковскими картами в магазинах и работе пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, которые подключены к БПЦ.