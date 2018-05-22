Уже четыре человека претендуют на место Анатолия Лебедько во главе партии

На пост нового председателя Объединенной гражданской партии, очередной съезд которой состоится 8 июля, претендуют уже четыре человека.

Это депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, заместители председателя партии Василий Поляков и Николай Козлов (последний пока еще не принял окончательного решения о своем выдвижении), а также активист партии Сергей Скребец.

Нынешний председатель партии Анатолий Лебедько пока не знает, будет ли выдвигаться в очередной раз на должность председателя. «Сегодня четыре претендента, завтра может быть восемь. Выбор у партии есть», — отметил он в комментарии для БелаПАН .

О своей вероятности выдвижения на пост председателя ОГП политик заявил: «На сегодня 99,9% — нет, а если вдруг что-то пойдет по совершенно грубому сценарию каких-то внешних вмешательств — тогда не исключаю».

Предыдущий съезд ОГП состоялся в июле 2016 года. Тогда Лебедько заявил, что, по его мнению, «в любом случае, если не сейчас, то через два года у партии должен быть новый председатель».