«Сбербанк»: повышение доходов может привести к девальвации белорусского рубля

Рост ВВП Беларуси в январе-апреле 2018 года замедлился до 4,8%гг, но все еще остается сильным. Основной канал поддержки – внутренний частный спрос. Последний растет благодаря быстрому росту доходов и кредитной экспансии.

Такой вывод сделал Центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Замедление роста экономики обусловлено действием эффекта базы и было ожидаемо рыночными аналитиками, говорится в исследовании. Неожиданностью стало скорее предшествующее ускорение, которое существенно опережало как прогнозы экономистов, так и официальные оценки властей.

Основным драйвером ускорения стал внутренний спрос, который поддерживает рост и сейчас. Оборот розничной торговли в апреле вырос на 10,3%гг. Всплеск потребительской активности и потребительского оптимизма происходит на волне стремительного роста доходов. В марте реальные зарплаты выросли на 13,8%гг. Зарплаты начали расти еще в прошлом году, после того, как Александр Лукашенко заявил о необходимости довести их до уровня $500 (около $475 в марте).

Получив директивное указание, государственные предприятия начали увеличивать зарплаты. Для крайне неэффективного и масштабного госсектора подобные решения означают дополнительное давление на финансовые результаты. Кроме того, зарплаты растут значительно быстрее производительности труда: 13,8%гг против 5,9%гг в 1 квартале. Такой дисбаланс будет оказывать давление на курс белорусского рубля и подогревать инфляцию.

Активизации потребления также способствует кредитная экспансия. На волне постепенного снижения ставок, роста доходов и реализации отложенного спроса рост портфеля кредитов физлиц ускорился в марте до 30,7%гг. Быстрый рост кредитования заставил Нацбанк Беларуси ввести административные ограничения на выдачи кредитов.