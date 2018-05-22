Средняя стоимость путевки в детский лагерь составит 430 рублей

В этом году средняя стоимость 18-дневной путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием составит 430 рублей, с дневным пребыванием — 93 рубля. Об этом было заявлено 22 мая на совещании по вопросам подготовки детской летней оздоровительной кампании с участием вице-премьера Василия Жарко, сообщает пресс-служба правительства.

Как было отмечено, часть затрат на приобретение путевок будет покрыта за счет средств предприятий, профсоюзных организаций и местных бюджетов. Так, размер удешевления путевки в круглосуточный лагерь составит 185 рублей, а в лагерь с дневным пребыванием — 76 руб.

На проведение детской оздоровительной кампании в этом году из республиканского бюджета будет выделено 43 млн рублей, в том числе 41 млн — на удешевление путевок, 1,5 млн — на путевки для льготных категорий детей, 0,5 млн — на помощь в подготовке к работе стационарных оздоровительных лагерей.

Сообщается, что нынешним летом в стране будет работать около 5,9 тыс. детских оздоровительных лагерей, в том числе с круглосуточным пребыванием — 1, 6 тыс., с дневным пребыванием — 4,3 тыс. По предварительной оценке, в этом году лагеря всех типов посетят свыше 377 тыс. детей, в том числе 14 тыс. сирот и более 4 тыс. детей-инвалидов.

По итогам совещания Жарко поручил госорганам, Минскому городскому и областным исполкомам, а также собственникам оздоровительных лагерей «обеспечить своевременную полную готовность учреждений к приему детей, укомплектованность их подготовленными кадрами, разработку интересных программ культурно-массовых и спортивных мероприятий».