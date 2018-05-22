Оршанский райисполком отказал родственникам жертв сталинских репрессий в мемориале

/ Общество
Просмотров: 225 Комментариев: 0

Оршанский райисполком отказал родственникам расстрелянных в Орше в определении места для памятного знака жертвам сталинских репрессий 1930-х годов в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Ответы, подписанные заместителем председателя исполкома Олегом Смирновским и исполняющим обязанности председателя Михаилом Дудко, получило большинство родственников, обратившихся в исполком, рассказал один из создателей общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич.

В типовых ответах говорится: «В учетных данных «Зонального государственного архива в г. Орша» сведений о местах расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района не имеется. Из-за отсутствия архивных документов, официально подтверждающих факт расстрела жертв политических репрессий, установить точное место и личности захороненных там людей не представляется возможным. При наличии архивных сведений, официально подтверждающих факты, изложенные в обращении, будет определено место увековечения памяти жертв политических репрессий в г.Орше».

Индивидуальные и коллективные обращения в Оршанский райисполком направило более 15 родственников расстрелянных из Беларуси, России, Швеции и Италии. Они просили определить место для установки знака в память о репрессированных в Орше. Сам знак они готовы установить за свои средства.

Некоторые обратившиеся приложили к письмам копии документов с указанием, что их предки расстреляны в Орше, а также публикации из районной газеты начала 90-х годов, где говорится об открытии городскими властями памятного знака на месте предполагаемых массовых расстрелов на Кобыляцкой горе. Но для чиновников этих документов оказалось не достаточно.

19 мая шесть родственников позвонили на прямую телефонную линию и.о заместителя председателя райисполкома Михаилу Дудко с вопросом про мемориал, но услышали тот же ответ про отсутствие архивных документов.

Общественной инициативе «Кобыляки. Расстреляны в Орше» удалось установить связь с почти двумя десятками потомков расстрелянных в Орше. Многие из них уже установили на Кобыляцкой горе памятные таблички, кресты и даже памятник с именами своих предков и их родственников.


Расстреляны в Орше. Появится ли в городе памятный знак жертвам сталинизма?

Согласно исследованиям историка Дмитрия Дрозда, в Орше НКВД расстрелял по крайней мере около 1900 человек, среди которых было более 1100 белорусов, свыше 500 поляков, около 40 евреев, а также представителей других национальностей. И это только те, чьи имена удалось отыскать в открытых базах данных.

В 1982 году во время строительства ветки железной дороги на Кобыляцкой горе были найдены остатки 50 человек в пулевыми отверстиями в затылках. Официальная комиссия установила, что эти люди были убиты на Кобыляках в 1937-1940 годах.

Найденные останки перезахоронили, а в ноябре 1990 года по решению Оршанского райисполкома на Кобыляцкой горе в честь жертв сталинизма был установлен памятный знак. Однако позднее официальное отношение к репрессиям в стране изменилось, и мемориал забросили. Более 20 лет за ним ухаживали общественные активисты.

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Кобыляки сталинские репрессии Персона: Михаил Дудко Олег Смирновский Игорь Станкевич Город: Орша

Другие материалы на эту тему:

Расстреляны в Орше. Появится ли в городе памятный знак жертвам сталинизма?

Расстреляны в Орше. Появится ли в городе памятный знак жертвам сталинизма?

«Я писала стихи Сталину, и не знала, что он стоит за убийством моего отца»

«Я писала стихи Сталину, и не знала, что он стоит за убийством моего отца»

Место массовых расстрелов под Гомелем могут отдать под жилую застройку

Место массовых расстрелов под Гомелем могут отдать под жилую застройку

Как Сталин уничтожал женщин и детей. Репортаж из лагеря смерти АЛЖИР

Как Сталин уничтожал женщин и детей. Репортаж из лагеря смерти АЛЖИР

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)