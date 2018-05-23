На бывшего директора «Беларусьфильма» завели уголовное дело

В отношении бывшего гендиректора национальной киностудии «Беларусьфильм» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.

Претензии к бывшему главе киностудии у правоохранителей возникли из-за фильма «С 8 марта, Мужчины», который вышел на экраны в 2014 году. В это время «Беларусьфильм» возглавлял Олег Сильванович.

Совместную проверку проводили главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает пресс-служба МВД.

В 2012 году Минкульт Беларуси заказал «Беларусьфильму» производство полнометражного игрового фильма «С 8 марта, Мужчины» стоимостью порядка 1,5 млн долларов. Договор предполагал совместное производство и использование фильма. Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Министерство культуры.

Расходы на создание фильма разделили между собой министерство и киностудия - по 500 тыс долларов из госбюджета и собственных средств «Беларусьфильма».

В апреле 2013 года бывший директор киностудии заключает договор с российской компанией «Москит», которая выделяет для производства фильма еще 500 тысяч долларов.

В октябре 2013 года руководитель киностудии заключает новое соглашение с неназванной российской компанией на кинотеатральный показ фильма на территории всего мира, а в январе 2014 года подписывает дополнительное соглашение о передаче российской фирме исключительного права на фильм.

По мнению правоохранителей, бывший глава «Беларусьфильма» тем самым превысил служебные полномочия. Он знал, что не имеет права заключать такой договор, потому что до подписания акта приемки фильма (в июле 2014 года) киностудия не обладала исключительном правом на него.

Пресс-служба МВД отмечает, что российские компании получили от проката фильма почти 3 млн долларов, вложив в его создание 500 тысяч. При этом белорусский Минкульт и «Беларусьфильм» прибыли от вложенных средств и использования фильма не получили и не могут претендовать до доход из-за потери прав.

На российском сайте «Конопоиск» указано, что бюджет фильма «С 8 марта, Мужчины» составил 3 млн долларов, а сборы от показа в России равнялись 2 577 104 долларов США. Рейтинг фильма можно назвать «мусорным» — 5.046 из 10. На международном сайте кинолюбителей IMDb рейтинг фильма не превышает 4.7 из 10 возможных.

Олег Сильванович пришел на киностудию «Беларусьфильм» в 2011 году, а ушел в отставку в 2015-м.

Скандалы национальную киностудию сопровождают на протяжении многих лет. За семь лет на «Беларусьфильме» сменилось три директора. В 2010 году с поста главы киностудии был отправлен в отставку бывший идеолог белорусских властей Владимир Заметалин. Несколько месяцев киностудия работала без руководителя, а затем на место Заметалина пришел Олег Сильванович. Спустя 4 года его сменил Игорь Поршнев, который руководил киностудией до 2018 года. Теперь ее возглавляет Владимир Карачевский.

Игоря Поршнева обвиняли в том, что он «разбрасывается десятками тысяч долларов» на гонорары для российских звезд.