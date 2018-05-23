Министр обороны Равков обсудит с коллегами из ОДКБ вопросы безопасности

23 мая в Астане проходит заседание Совета министров обороны ОДКБ. В нем участвует делегация Вооруженных сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Как сообщает Минобороны Беларуси, в соответствии с повесткой заседания главы оборонных ведомств обменяются мнениями по вопросам, связанным с подготовкой военных кадров для государств — членов ОДКБ до 2020 года, совместной подготовкой органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации на 2019 год.

Кроме того, министры обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

В ходе рабочего визита в Казахстан белорусская делегация посетит 5-ю международную выставку вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 и ознакомится с ее экспозицией.