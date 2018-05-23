В Германии пьяный белорусский дальнобойщик сжег фуру коллеги

В Германии конфликт белорусских дальнобойщиков завершился поджогом фуры.

Как отмечается, происшествие произошло в субботу, 19 мая, в немецком Шведте. На стоянке между белорусами возникла ссора: в какой-то момент подогретый спиртным 39-летний водитель схватил топор и начал наносить удары по одной из фур соотечественников.

На этом его агрессивные действия не закончились — мужчина поджег грузовик.

В ходе проведенной экспертизы, в крови у нападавшего выявили 1,89 промилле алкоголя. В настоящее время он задержан.

По предварительным данным, ущерб оценивается примерно в 100 тыс. евро.