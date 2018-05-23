В Германии пьяный белорусский дальнобойщик сжег фуру коллеги

/ Новости Германии
Просмотров: 1246 Комментариев: 0

В Германии конфликт белорусских дальнобойщиков завершился поджогом фуры.

Как отмечается, происшествие произошло в субботу, 19 мая, в немецком Шведте. На стоянке между белорусами возникла ссора: в какой-то момент подогретый спиртным 39-летний водитель схватил топор и начал наносить удары по одной из фур соотечественников.

На этом его агрессивные действия не закончились — мужчина поджег грузовик.

В ходе проведенной экспертизы, в крови у нападавшего выявили 1,89 промилле алкоголя. В настоящее время он задержан.

По предварительным данным, ущерб оценивается примерно в 100 тыс. евро.

 

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Германия дальнобойщики Город: Шведт

Другие материалы на эту тему:

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

Соратники «прессуют» Меркель, призывая отказаться от центристской политики

Соратники «прессуют» Меркель, призывая отказаться от центристской политики

«Мы в ООН больше, а не меньше». ФРГ хочет получить место в Совбезе организации

«Мы в ООН больше, а не меньше». ФРГ хочет получить место в Совбезе организации

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)