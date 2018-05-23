В Беларусь с новой миссией приедет глава МИД России Сергей Лавров

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29 мая Минск с рабочим визитом посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


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«29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, где встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах», — цитирует Захарову ТАСС.

Министры также «обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес», сообщила Захарова. Россия и Беларусь — «стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений», добавила она.

Напомним, Сергей Лавров был согласован на должность министра иностранных дел Владимиром Путиным 18 мая во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее Лавров заявлял, что не видит проблемы в том, как называть нашу страну — Беларусь или Белоруссия.

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Сергей Лавров Мария Захарова Владимир Макей

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