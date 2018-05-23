Биржа: на торгах 23 мая вырос доллар

Торги на БВФБ в среду, 23 мая, завершились ростом американской валюты и падением евро и российского рубля.

Так, доллар укрепился на 0,0074 пункта — до 1,9972 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сегодня сдали: евро на 0,0045 пункта — до 2,3425 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0007 пункта — до 3,2464 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В среду фьючерсы на нефть снижаются, марка Brent торгуется в районе 78,9 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 среды повысился на 0,3335 рубля и составил 61,5945 рубля.