С июня на пешеходной улице Гродно появится бесплатный Wi-Fi

Покрытие беспроводным интернетом приурочили к фестивалю национальных культур, который пройдет с 1 по 3 июня.

Советская улица (ранее — Виленская) станет первой в Беларуси с бесплатным Wi-Fi, пишет Нrodna.life .

К фестивалю запланированы и другие новшества. С 26 мая начнет принимать суда новый причал на правом берегу Немана. Возле кукольного театра появится диорама, на которой под музыку будут «оживать» 12 кукол в национальных костюмах.

Чуть позже летом откроют крупнейшую в стране смотровую площадку. Ее доделывают на крыше ТЦ «Неман». Недавно в нем открыли кафе с панорамным лифтом.