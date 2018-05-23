Литва не нашла нарушений при грубом досмотре белоруски в аэропорту Вильнюса

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Больше двух месяцев белорусская сторона ждала ответа на запрос о досмотре Ники Кошар в аэропорту Вильнюса, когда белоруске сделали эндоскопию.

Литовская сторона не нашла никаких нарушений при досмотре белоруски, пишет TUT.by.

«Было очень грубо и жестко». В Вильнюсе насильно сделали эндоскопию белоруске

Девушка летела домой из Перу с пересадкой в Амстердаме и Вильнюсе 15 марта. Когда самолет приземлился в литовской столице, ее ждали таможенники. Путешественницу подозревали в контрабанде наркотиков. Как описала сама Ника, ее заставили подписать документы на литовском языке, отказались предоставлять адвоката и сперва отправили на рентген, затем — на эндоскопию. 

«Я с самого начала не верила в справедливость. И ничего не ждала», — сказала Ника.

У нее есть право обратиться в суд в Литве, но она решила оставить эту историю в прошлом.

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Тэги: Беларусь-Литва аэропорт Вильнюс личный досмотр Персона: Ника Кошар Город: Вильнюс

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