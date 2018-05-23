Литва не нашла нарушений при грубом досмотре белоруски в аэропорту Вильнюса

Больше двух месяцев белорусская сторона ждала ответа на запрос о досмотре Ники Кошар в аэропорту Вильнюса, когда белоруске сделали эндоскопию.

Литовская сторона не нашла никаких нарушений при досмотре белоруски, пишет TUT.by .

Девушка летела домой из Перу с пересадкой в Амстердаме и Вильнюсе 15 марта. Когда самолет приземлился в литовской столице, ее ждали таможенники. Путешественницу подозревали в контрабанде наркотиков. Как описала сама Ника, ее заставили подписать документы на литовском языке, отказались предоставлять адвоката и сперва отправили на рентген, затем — на эндоскопию.

«Я с самого начала не верила в справедливость. И ничего не ждала», — сказала Ника.

У нее есть право обратиться в суд в Литве, но она решила оставить эту историю в прошлом.