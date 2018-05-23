Лебедько: белорусские власти атакуют Акт о поддержке демократии

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Конгресс США проведет слушания по Беларуси. Спикером может быть конгрессмен Кристофер Смит.

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько вернулся из США и сообщил, что слушания по Беларуси пройдут осенью, передает БелаПАН.

По его словам, американский Акт о поддержке демократии в Беларуси подвергается «системной атаке со стороны белорусских властей по всем каналам».

«Они добиваются, чтобы он был отменен. Мы имеем договоренности с рядом сенаторов, что акт должен действовать и дальше. Это крайне важно для поддержки в будущем независимой прессы, правозащитного движения, гражданского общества в Беларуси», — считает Лебедько.

До проведения слушаний белорусским правоцентристам надо провести большой объем работы, в частности, на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится в июле в Берлине. Если дискуссия по Беларуси будет организована в рамках мероприятий ПА ОБСЕ в Берлине, то американцы примут в ней активное участие, добавил политик.

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Тэги: Беларусь-США Акт о демократии Персона: Кристофер Смит Анатолий Лебедько

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