Лебедько: белорусские власти атакуют Акт о поддержке демократии

Конгресс США проведет слушания по Беларуси. Спикером может быть конгрессмен Кристофер Смит.

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько вернулся из США и сообщил, что слушания по Беларуси пройдут осенью, передает БелаПАН .

По его словам, американский Акт о поддержке демократии в Беларуси подвергается «системной атаке со стороны белорусских властей по всем каналам».

«Они добиваются, чтобы он был отменен. Мы имеем договоренности с рядом сенаторов, что акт должен действовать и дальше. Это крайне важно для поддержки в будущем независимой прессы, правозащитного движения, гражданского общества в Беларуси», — считает Лебедько.

До проведения слушаний белорусским правоцентристам надо провести большой объем работы, в частности, на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится в июле в Берлине. Если дискуссия по Беларуси будет организована в рамках мероприятий ПА ОБСЕ в Берлине, то американцы примут в ней активное участие, добавил политик.