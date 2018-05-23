Макей: надо работать с тем, что есть, а не создавать воображаемых противников

Инициатива Александра Лукашенко о необходимости начала нового масштабного международного переговорного процесса, часто называемая «Хельсинки-2», направлена на поиск путей преодоления кризиса безопасности в мире.

Об этом 23 мая заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на открытии международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованного экспертной инициативой «Минский диалог».

Несмотря на все действительно важные достижения Хельсинкского процесса и его последующего развития, «мы так и не смогли прийти к созданию на нашем континенте единой и неделимой безопасности», отметил Макей.

«В этом одна из ключевых причин нынешней ситуации в Европе и мире в целом, кризиса, который переживает современная архитектура безопасности», — сказал глава МИД Беларуси.

По его мнению, до сих пор актуален вопрос, как преодолеть кризис и на основе универсальных и проверенных временем Хельсинкских принципов найти новые подходы «с учетом современных реалий для дополнения нынешней архитектуры безопасности».

«Это вопрос, на который пока нет ответа. Именно на его поиск направлена инициатива президента Беларуси о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности», — подчеркнул глава МИД.

«Мы знаем, что есть достаточно широкий разброс мнений и опасений в официальных и экспертных кругах различных стран относительно реализуемости столь масштабной идеи. Тем не менее, мы убеждены, что осознание важности диалога и преодоления существующего тупика по многим вопросам уже находит и будет находить все большее понимание во все большем количестве стран. Особенно находящихся в таком же геополитическом положении, как Беларусь», — отметил он.

Макей также заявил о том, что «экономическое соперничество и торговые конфликты — это классические причины обострения международных отношений».

«Это мы наглядно видим сегодня, примеры перед нашими глазами. Именно поэтому Беларусь является активным сторонником диалога между евразийским и европейским интеграционными процессами как средства укрепления доверия и исключения борьбы за сферы влияния в Восточной Европе», — заключил Макей.

По его словам, создание «мирного, унифицированного, взаимосвязанного и основанного на сотрудничестве экономического пространства от Атлантического до Тихого океана, от Лиссабона до Владивостока и далее до Шанхая способно принести серьезные дивиденды обоим союзам (ЕС и ЕАЭС. — БелаПАН ), обоим форматам и не входящим в них странам».

«Понятно, что и здесь нельзя ожидать какого-то чуда, ни у кого нет готовых формул или завершенных проектов. Но важно поступательное, последовательное наращивание взаимодействия», — подчеркнул министр.

«Точно так же и налаживание диалога между военными организациями — в частности, НАТО и ОДКБ — способствовало бы снижению напряженности на континенте. Ведь другой реальности, других инструментов обеспечения безопасности на сегодня просто нет. И если ничего нельзя отменить или изменить, значит, надо работать с тем, что есть, а не создавать воображаемых противников», — заявил министр иностранных дел.

«Мы видим, что предложение такого масштабного диалога, который крайне необходим в данной ситуации для снижения той конфликтности и конфронтации, которые существуют в нашем регионе и в мире в целом, сегодня наталкивается на определенное непонимание в разных уголках мира в силу разных причин», — уточнил Макей, отвечая на вопросы журналистов.

«Но если сидеть и ничего не делать, и ждать, что на нас снизойдет манна небесная и что большие геополитические игроки, занятые сегодня дракой между собой, когда-нибудь снизойдут до интересов малых и средних стран, то ничего не получится. Надо попытаться хоть что-то сделать в этой ситуации», — сказал министр иностранных дел.

Макей уверен, что рано или поздно белорусская инициатива принесет свои плоды. «Придет осознание того, что это предложение разумное, резонное и надо вплотную заниматься конкретным решением тех проблем, вызовов и угроз, с которыми мы сегодня сталкиваемся», — сказал он.