Главред госгазеты назвала читателя прыщавым убоищем и послала его на три буквы

Главный редактор борисовской газеты «Адзiнства» Вера Протасевич была приглашена в Министерство информации, где получила замечание. Свою должность она сохранила.

«Слышь, ты, малолетнее прыщавое убоище. Отправляйся в путешествие, но не в эротическое, а на три известных буквы — именно те, которые ты в состоянии вообразить», — написала руководитель государственного СМИ. Она добавила, что уволить ее из журналистики ни у кого не получится, чего «тебе, неграмотному, стОит особо опасаться», передает местный ресурс Еx-press.by .

Скриншот с сайта edinstvo.by. Один из примеров общения главного редактора с читателем.

Опусы редактора, в которых дается негативная оценка деятельности ряда борисовчан, уже исчезли с сайта газеты, а вот с газетных полос их не уберешь. Это оставляет повод для судебного разбирательства.

В 2010 году Вера Протасевич была названа человеком года Минщины.