Вера Лапко проиграла в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос», Илья Ивашко вышел в третий

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Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер мирового рейтинга) вышел в третий раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.

23 мая в матче второго раунда Ивашко в двух сетах обыграл хорвата Виктора Галовича (180) — 6:2, 7:6. Следующим соперником белоруса станет украинец Сергей Стаховский (129), который в первом раунде выбил из турнира белоруса Егора Герасимова (246).

Еще один белорус Владимир Игнатик (203) свой поединок второго раунда квалификации проведет 24 мая против Сантьяго Хиральдо (312) из Колумбии.


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Завершила выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос» Вера Лапко (77). В первом раунде квалификации «посеянная» под первым номером белоруска проиграла Бьянке Андрееску (201) из Канады — 4:6, 5:7.

У женщин в основную сетку «Ролна Гаррос» без квалификации попали Арина Соболенко (48), Александра Саснович (52) и Виктория Азаренко (82).

Матчи основного этапа начнутся 27 мая, а завершатся 10 июня. В этом году общий призовой фонд турнира составляет почти 40 млн евро. Победители одиночных разрядов у женщин и мужчин получат по 2,2 млн евро, отмечает БЕЛТА.

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Тэги: Ролан Гаррос Персона: Илья Ивашко Егор Герасимов Вера Лапко Владимир Игнатик Сергей Стаховский Виктор Галович Сантьяго Хиральдо Бьянка Андрееску

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