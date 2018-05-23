Вера Лапко проиграла в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос», Илья Ивашко вышел в третий

Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер мирового рейтинга) вышел в третий раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.

23 мая в матче второго раунда Ивашко в двух сетах обыграл хорвата Виктора Галовича (180) — 6:2, 7:6. Следующим соперником белоруса станет украинец Сергей Стаховский (129), который в первом раунде выбил из турнира белоруса Егора Герасимова (246).

Еще один белорус Владимир Игнатик (203) свой поединок второго раунда квалификации проведет 24 мая против Сантьяго Хиральдо (312) из Колумбии.

Завершила выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос» Вера Лапко (77). В первом раунде квалификации «посеянная» под первым номером белоруска проиграла Бьянке Андрееску (201) из Канады — 4:6, 5:7.

У женщин в основную сетку «Ролна Гаррос» без квалификации попали Арина Соболенко (48), Александра Саснович (52) и Виктория Азаренко (82).