Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Дочь бывшего шпиона сказала, что хочет вернуться на родину.

По словам Скрипаль, «ее жизнь перевернута вверх ногами» и что она надеется вернуться в Россию в будущем, пишет Reuters.com . В агентстве уточнили, что Скрипаль-младшая говорила из засекреченного места в Лондоне, поскольку находится под защитой Британии.

«Когда я пытаюсь примириться с разрушительными изменениями, возложенными на меня как физически, так и эмоционально, я беру один день и посвящаю его заботе о своем отце. Я надеюсь вернуться домой в свою страну в долгосрочной перспективе», — сказала Скрипаль.

Она была выписана из районной больницы Солсбери примерно через пять недель после отравления и до сих пор избегала контактов с прессой. В этом месяце ее отец также был выписан из больницы. Он восстанавливался после отравления дольше.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери. Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке «специальных подразделений» для его использования против врагов России. Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.