Россельхознадзор ограничит импорт продукции Гродненского мясокомбината

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Ограничения на поставки в России вводятся с 25 мая. 

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена ввести с 25 мая текущего года временные ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гродненский мясокомбинат», — говорится в сообщении российского ведомства, передает БелаПАН.

Такое решение было принято по причине выявления более 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из свинины, перевозимой вместе с другой мясной продукцией. 

«Незаконное перемещение продукции из мяса свинины из Беларуси в Россию может свидетельствовать об участии сертифицирующего ветеринарного врача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции, ввоз которой в Российскую Федерацию временно ограничен», — считают в Россельхознадзоре.

В случае повторного выявления незаконно ввозимой свиноводческой продукции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции со всей территории Гродненской области.

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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор Гродненский мясокомбинат Город: Гродно

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