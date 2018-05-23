Россельхознадзор ограничит импорт продукции Гродненского мясокомбината

Ограничения на поставки в России вводятся с 25 мая.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена ввести с 25 мая текущего года временные ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гродненский мясокомбинат», — говорится в сообщении российского ведомства, передает БелаПАН .

Такое решение было принято по причине выявления более 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из свинины, перевозимой вместе с другой мясной продукцией.

«Незаконное перемещение продукции из мяса свинины из Беларуси в Россию может свидетельствовать об участии сертифицирующего ветеринарного врача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции, ввоз которой в Российскую Федерацию временно ограничен», — считают в Россельхознадзоре.

В случае повторного выявления незаконно ввозимой свиноводческой продукции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции со всей территории Гродненской области.