Завод по производству слитков монокристаллического кремния построят в Пинске
В Пинске планируется строительство нового завода по производству слитков монокристаллического кремния. С американской компанией «Силикон Материалз Инк.» (Пенсильвания) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия «КамСил» в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники.
Заключение инвестиционного договора намечено на август. В новый проект СП намерено вложить более 3 млн долларов.
Место для нового производства должно быть определено до 1 июня. Согласно планам, новый завод заработает уже 2019 году, рассказал
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