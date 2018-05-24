Завод по производству слитков монокристаллического кремния построят в Пинске

/ Экономика
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В Пинске планируется строительство нового завода по производству слитков монокристаллического кремния. С американской компанией «Силикон Материалз Инк.» (Пенсильвания) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия «КамСил» в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники.

Заключение инвестиционного договора намечено на август. В новый проект СП намерено вложить более 3 млн долларов.

Место для нового производства должно быть определено до 1 июня. Согласно планам, новый завод заработает уже 2019 году, рассказал БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

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Тэги: КамСил кремниевые пластины Персона: Михаил Самолазов Город: Пинск

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  • Судя по тому как скоро его предполагается построить, площади нового предприятия будут не так уж и велики. Так почему же не наладить производство на площадках заброшенных корпусов несуществующих ныне пинских предприятий?
  • Судя по тому как скоро его предполагается построить, площади нового предприятия будут не так уж и велики. Так почему же не наладить производство на площадках заброшенных корпусов несуществующих ныне пинских предприятий?