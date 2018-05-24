Завод по производству слитков монокристаллического кремния построят в Пинске

В Пинске планируется строительство нового завода по производству слитков монокристаллического кремния. С американской компанией «Силикон Материалз Инк.» (Пенсильвания) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия «КамСил» в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники.

Заключение инвестиционного договора намечено на август. В новый проект СП намерено вложить более 3 млн долларов.