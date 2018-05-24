На проспекте Независимости обновят систему освещения, а еще в столице появятся новые световые фигуры

На столичном проспекте Независимости в ближайшие годы планируется провести замену системы освещения.

«В этом году предполагается разработать проект реконструкции системы освещения на участке от площади Независимости до улицы Козлова», — рассказал начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин.

Опоры, размещенные на проспекте Независимости, отслужили свыше 50 лет, в связи с чем на их содержание требуются большие средства. Предусмотрена поэтапная замена металлических конструкций на оцинкованные, которые не подвергаются коррозии, пишет БЕЛТА .

Помимо этого, стало известно, что в 2018 году Минск украсят восемь новых световых объемных композиций. Разрабатываются проекты композиций для оформления территорий в районе площади Якуба Коласа, улицы Притыцкого, проспекта Дзержинского, Минской городской ратуши, Октябрьской площади. В частности, возле парка Павлова планируется установка фигуру зубра, на площади Свободы появится световая арка и лошадь с каретой, на Октябрьской площади — запряженная тройка с санями, на улице Притыцкого — лосиха с лосенком, на площади Я.Коласа — композиция в виде старинных листов рукописи. Улица Герцена станет бульваром с образами дам в кринолинах и джентльменов, а в районе станции метро «Автозаводская» разместится 3D-МАЗ.