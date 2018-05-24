Лукашенко обвинил великие державы в неспособности находить компромиссы

По мнению Александра Лукашенко, масштабный международный диалог по вопросам безопасности должен быть направлен на преодоление противоречий на пространстве Евроатлантики и Евразии. Об этом официальный белорусский лидер заявил 24 мая на форуме «Минского диалога» «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

Он напомнил, что выдвинул идею о необходимости такого диалога в прошлом году во время сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, пишет БелаПАН.

«Не имеет значения, как он будет называться — Новый Хельсинкский процесс, Хельсинки-2 или еще как-то. И не важно, где он будет проходить, — сказал Лукашенко. — Важно, чтобы такой диалог начался и его результатом стало реальное укрепление международной безопасности. Наша инициатива родилась не на пустом месте. Происходящие в последние годы конфликты только подтверждают наши худшие опасения насчет развития ситуации в мире».

Официальный лидер также отметил: «Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному серьезному вопросу. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой — не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН».

По словам Лукашенко, беспокойство вызывает прежде всего отсутствие гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта, пусть даже непреднамеренного.

«Вдумайтесь: треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия. По большому счету, это превышает количество стран — участниц Второй мировой войны, — сказал Лукашенко. — Мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия. Мы еще не забыли, как по нашей земле столетиями проходили чужеземные захватчики, принося только гибель и разрушения».

Лукашенко подчеркнул, что крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые «уж очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной».

Белорусский руководитель отметил, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в числе причин Первой мировой войны назвал «зыбкость фундамента» отношений между великими державами и отсутствие воли для формирования доверия и мирного баланса интересов.

«Но многих произошедшее тогда ничему не научило, — сказал Лукашенко. — Кажется, некоторые политики уже забыли ужасы Второй мировой войны, закончившейся не так давно».