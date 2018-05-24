Может ли государство защитить граждан? Живой стрим с конференции
Сегодня в Варшаве проходит конференция, посвященная вопросам защиты гражданских прав в эту «больших данных». Ее выступления можно посмотреть в прямом стриме, который начнется на сайте Naviny.by в 15:00.
Ежегодная нидерландско-польско-беларусская конференция проходит в посольстве Нидерландов в Варшаве уже в пятый раз. В этом году ее тема: «Отстаивая гражданские права: могут ли государства эффективно защищать своих граждан в эпоху “больших данных”».
Среди выступающих — преподаватель «Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси» (ECLAB) Алексей Браточкин, представитель организации Human Constanta Алексей Козлюк и руководитель минского офиса IB Group Александр Сушко.
Вместе с ними на конференции выступят эксперты из Нидерландов и Польши.
Живой стрим с конференции будет проходить с 15:00 до 18:40 по минскому времени.
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