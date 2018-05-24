Может ли государство защитить граждан? Живой стрим с конференции

/ Политика
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Сегодня в Варшаве проходит конференция, посвященная вопросам защиты гражданских прав в эту «больших данных». Ее выступления можно посмотреть в прямом стриме, который начнется на сайте Naviny.by в 15:00.

 

Ежегодная нидерландско-польско-беларусская конференция проходит в посольстве Нидерландов в Варшаве уже в пятый раз. В этом году ее тема: «Отстаивая гражданские права: могут ли государства эффективно защищать своих граждан в эпоху “больших данных”».

Среди выступающих — преподаватель «Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси» (ECLAB) Алексей Браточкин, представитель организации Human Constanta Алексей Козлюк и руководитель минского офиса IB Group Александр Сушко.

Вместе с ними на конференции выступят эксперты из Нидерландов и Польши.

Живой стрим с конференции будет проходить с 15:00 до 18:40 по минскому времени.

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Тэги: Big Data гражданские права Персона: Алексей Браточкин Алексей Козлюк Александр Сушко

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