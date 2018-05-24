Лукашенко считает, что многие политики заболели страшной болезнью — думают, что время можно вернуть обратно

«Мы часто наблюдаем некоторые телодвижения, порой неуклюжие, мировых политиков, крупных прежде всего государств, пытаемся понять мотивы их поступков. Мне кажется, что некоторые из них полагают: вот сегодня я что-то сказал или скажу, неважно как, — завтра это все уйдет, можно «открутить», «отвинтить», вернуть время обратно. Самая большая ошибка этих политиков в том, что сегодня сказал, завтра сделал, думая о том, что это не приведет к какому-то глобальному кризису. Но в жизни бывает так: сказал, сделал — назад вернуть невозможно», — такое мнение высказал Александр Лукашенко, выступая 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог».

«Поэтому прежде чем говорить и предпринимать, на первый взгляд, незначительные шаги в том или ином направлении, надо думать, что сказать, потому что сказанное может привести к таким последствиям, которые все больше и дальше будут втягивать не только тебя, но и многие народы в неприемлемый для всего мира процесс. К сожалению, мы, политики, очень заболели этой страшной болезнью», — цитирует президента агентство БелаПАН .