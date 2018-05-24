Следствие: малазийский «Боинг» в небе над Донбассом был сбит российским «Буком»

Международная объединенная следственная группа, расследующая авиакатастрофу над Донбассом, пришла к выводу, что лайнер MH17 был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

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Как пишет РБК , выводы были оглашены в Нидерландах. Согласно заключению следственной группы, ЗРК «Бук», сбивший пассажирский самолет, принадлежал российским вооруженным силам и был частью 53-й зенитной ракетной бригады, базирующейся в Курской области.

По словам главы национального подразделения расследования преступлений голландской полиции Вилберта Паулиссена, вся техника в конвое, сопровождавшем ракетную систему, принадлежала российской армии.

На данный момент следствие вышло на финишную прямую и число подозреваемых сократилось до нескольких десятков человек.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года представил итоги расследования авиакатастрофы малайзийского Boeing 777, летевшего в Нидерланды рейсом MH17. В докладе отмечается, что крушение авиалайнера было вызвано взрывом у левого борта боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, пущенной из системы «Бук». Концерн «Алмаз-Антей» (разработчик ЗРК «Бук») и Минобороны РФ неоднократно утверждали, что пуск поразившей MH17 ракеты мог быть произведен из района поселка Зарощенское, где на момент ЧП, по заявлениям России, находились украинские войска