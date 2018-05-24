Беларусь становится центром, узлом региональной дипломатии, — генсек ОБСЕ

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Инициатива Александра Лукашенко о запуске нового процесса переговоров о международной безопасности заслуживает внимания ОБСЕ, заявил генеральный секретарь международной организации Томас Гремингер 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог».

«ОБСЕ нужно подумать о «Хельсинки-2», о котором говорил президент Лукашенко. Как организация, которая стала результатом активного желания соблюдения мира после Второй мировой войны, ОБСЕ позволяет нам также соблюдать принципы Хельсинкских соглашений», — отметил Гремингер.

Генсек ОБСЕ благодарен Лукашенко за организацию в Минске переговоров по Украине

«Мы должны найти общее понимание того, что означают эти принципы. Этот процесс может предоставлять более широкие рамки для диалога, чтобы поставить его на путь движения вперед, в сторону евроатлантической и европейской безопасности», — добавил он.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что, будучи непосредственной соседкой Украины и России, как член многих международных организаций, «Беларусь является активным игроком, и это является примером». «Общая гарантия безопасности означает будущее для всех», — сказал он.

Обращаясь к Лукашенко, Гремингер заявил: «Господин президент, Беларусь очень активно себя проявила и сейчас становится центром, узлом региональной дипломатии. Я очень благодарен вам за эту поддержку — как региональной безопасности, так и ОБСЕ».

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Тэги: Беларусь-ОБСЕ Хельсинки-2 Персона: Томас Гремингер Александр Лукашенко

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