Перепутал с косулей: под Мстиславлем егерь застрелил сельчанина

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Трагедия произошла в Мстиславском районе вечером в среду, 23мая, в лесу недалеко от деревни Бастеновичи.

Перепутал с косулей: под Мстиславлем егерь застрелил сельчанина

Фото pixabay.com

Компания охотников, среди которых был егерь Мстиславской структуры БООР.

Как сообщается, житель деревни Белый Мох попал под случайный выстрел. Предварительно установлено, что погибший сельчанин находился в кустах малинника. Егерь, думая, что там находится косуля, произвел выстрел — картечь попала мужчине в голову. От полученного ранения он скончался на месте.

По данным милиции, егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты — произвел выстрел на шум, шорох, по неясно видимой цели, что категорически запрещено Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты.

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Тэги: охота Город: Мстиславль

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