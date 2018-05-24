Лебедько: за власть голосуют все же больше женщины

Вопрос гендерного равенства всегда был в повестке дня Объединенной гражданской партии, заявил БелаПАН лидер организации Анатолий Лебедько, комментируя проходящий 24 мая в Минске круглый стол «Условия достижения гендерного равенства: совершенствование законодательства».

Организаторами конференции также являются Женское независимое демократическое движение, Восточноевропейская школа политических исследований и Martens Centre.

Анатолий Лебедько. Фото Сергея Балая

«Вопрос равных возможностей мужчин и женщин всегда был в повестке дня партии. Авторами гендерной национальной платформы являются как раз представители ОГП», — сказал он.

Для политической структуры, считает политик, «эта тема важна». «За власть голосуют все меньше и меньше людей. Но среди них в пропорции за власть голосуют все же больше женщины. Это значит, что политические структуры здесь недорабатывают», — сказал он.

Лебедько отметил, что разработка законопроекта о гендерном равенстве, который не имеет прямого отношения к политике, для партии важен, так как может «помочь в борьбе за поддержку и симпатии женского электората».

Дискриминация в отношении женщин в Беларуси, сказал Лебедько, «очень сильная», например, по зарплатам. Так, отметил он, зарплата при выполнении одной и той же работы у женщин примерно на 20% ниже, чем зарплата мужчин. Существуют, по словам политика, и запреты на некоторые виды работ для женщин.

Представители ОГП и других организаций планируют добиться того, чтобы законопроект о гендерном равенстве был включен в повестку осенней сессии Палаты представителей.