Советник Путина предложил ввести в ЕАЭС цифровую валюту

В ходе панельной дискуссии, проходящей в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума советник российского президента Сергей Глазьев предложил ввести в Евразийском экономическом союзе цифровую валюту.

Он отметил, что рассчитывает, что в ближайшее время хотя бы одно из государств ЕАЭС выйдет с проектом национальной цифровой валюты.

Данный вопрос уже обсуждался с главой Евразийского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андреем Бельяниновым.

Глазьев уверен, что внедрение цифровых денег позволит контролировать режим их обращения в денежной системе в режиме онлайн, гарантировать их целевое использование, увеличить объемы торговли в ЕАЭС и обеспечит кредитование крупных целевых инвестиционных проектов, пишет ТАСС .

Беларусь продолжит строить цифровую экономику, заявил Александр Лукашенко, выступая 24 апреля с ежегодным посланием к народу и парламенту.

Он отметил, что за год после взятия курса на построение ИТ-страны активизировалась работа Парка высоких технологий, экспорт вырос на 25% и впервые в истории ПВТ превысил 1 млрд долларов.